Владельцы электронных кошельков должны пройти идентификацию — закон

Владельцы электронных мобильных кошельков смогут и в дальнейшем осуществлять расчеты и переводы в привычном режиме. Но до конца 2020 года они должны пройти идентификацию. Об этом сообщил во время видео-брифинга директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Владельцы электронных кошельков должны пройти идентификацию — закон

Согласно новому закону о финмониторинге, владельцы электронных кошельков должны быть идентифицированы. Для этого им предоставляется время до конца 2020 года.

«Процедура идентификации будет упрощенной. Чтобы ее пройти, обычно достаточно паспорта и идентификационного кода», – отметил Алексей Шабан.

Он также подчеркнул, что отдельных требований к мобильным операторам закон не устанавливает.

С 28 апреля для владельцев электронных кошельков в вопросах расчетов, переводов, оплаты каких-либо сервисов или контента ничего не меняется. Просто включаются 8 месяцев, когда надо будет пройти идентификацию», – напомнил представитель НБУ.

Правила проверки клиентов будут прописаны компаниями, которые предоставляют сервис с электронных кошельков, с учетом требований закона.

Напомним

28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.

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