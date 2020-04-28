В Черновцах разрешили работу продовольственных рынков

В Черновцах разрешили работу продовольственных рынков

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.

Как сообщается на сайте горсовета, за соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета.

"Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.

Также, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временном прекращении торговли на рынках с 20:00 до 4:00. Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.



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