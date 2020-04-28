Freeport снижает выпуск меди на 180 тыс. т

Американская компания Freeport-McMoRan, один из крупнейших в мире производителей меди, сообщила, что снизила план на 2020 г. на 11%. В текущем году компания планирует получить 1,406 млн т меди в концентрате, что более чем на 180 тыс. т уступает показателю, объявленному в январе.



Наибольший спад компания ожидает в Южной Америке. В середине марта Freeport по требованию правительства Перу, объявившего жесткий карантин, приостановила работу медного рудника Cerro Verde. Объем добычи в первом квартале там в результате сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 92,1 тыс. т.



Карантин в Перу пока что продлен до 10 мая. Freeport надеется возобновить работу Cerro Verde в июне и вернуть его на проектную мощность во второй половине текущего года.



В апреле компания также была вынуждена закрыть рудник Chino в американском штате Нью-Мексико, где произошла вспышка коронавируса. В первом квартале там было добыто 19,1 тыс. т меди в концентрате.



Freeport надеется, что эпидемия не затронет ее крупнейший рудник Grasberg в индонезийской части острова Новая Гвинея. В настоящее время там реализуется проект перехода от открытой добычи руды к подземной.



В первом квартале 2020 г. объем производства меди в концентрате составил у Freeport-McMoRan 330,8 тыс. т. Это на 7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Доходы компании составили 2,8 млрд долл. против 3,8 млрд долл. в первом квартале 2019 г., а прошлогодняя прибыль в размере 31 млн долл. сменилась на 491 млн долл. убытка.



МинПром

