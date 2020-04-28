CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае

CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае

Китайская металлургическая ассоциация CISA пересмотрела прогноз внутреннего потребления стальной продукции на 2020 г. Если в начале текущего года ассоциация рассчитывала на увеличение видимого спроса на 2% по сравнению с предыдущим годом, то теперь она указывает, что из-за карантинных мероприятий, действовавших в феврале-марте этот показатель снизится на 0,5%.

При этом, как отмечает генеральный секретарь CISA Хэ Вэньбо, эти цифры относятся к конечному потреблению стали в самом Китае и не учитывают спад в экспортно ориентированных отраслях.

Как ранее предупреждала CISA, у китайских компаний в текущем году могут возникнуть проблемы с экспортом стальной продукции. Но еще большие потери может причинить металлургам сокращение поставок металлосодержащей продукции.

По словам Хэ Вэньбо, ежегодно Китай экспортирует автомобили, суда, промышленное оборудование, бытовую технику и контейнеры, содержащие в совокупности до 80 млн. т стали. Если внешние поставки этой продукции, как и стального проката, сократятся в 2020 г. на 25% по сравнению с прошлым годом, видимое потребление стали в Китае может оказаться на 3,8% меньше, чем в 2019 г.

Еще одной проблемой для китайских производителей стали оказалось снижение прибыли из-за падения цен, сужения объема продаж и накопления товарных запасов. По данным Министерства финансов КНР, в первом квартале 2020 г. совокупная прибыль китайских государственных предприятий сократилась на 59,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 329,2 млрд. юаней ($46,5 млрд.). Caixin Global, в свою очередь,сообщает о более 50%-ном снижении валовой прибыли в китайском металлургическом секторе до 18,3 млрд. юаней ($2,6 млрд.).



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