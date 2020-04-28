Премьер Шмыгаль анонсировал открытие более 280 продовольственных рынков
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал открытие 281 продовольственного рынка по всей Украине. В Кабинете министров разработали четкие критерии работы рынков и алгоритм контроля за соблюдением санитарных норм. При этом нарушение санитарных норм будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период.
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В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.
“Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период”, – сообщил Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.
Шмыгаль отметил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении
В начале апреля
Напомним, 1 апреля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что, несмотря на постановление Министерства здравоохранения о разрешении местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока этого не делать будет. Столичный голова отметил, что рынки откроют только после улучшения эпидемиологической ситуации в столице.
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Фото: Кабмин