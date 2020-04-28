Премьер Шмыгаль анонсировал открытие более 280 продовольственных рынков

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал открытие 281 продовольственного рынка по всей Украине. В Кабинете министров разработали четкие критерии работы рынков и алгоритм контроля за соблюдением санитарных норм. При этом нарушение санитарных норм будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период.

Об этом KV стало известно из сообщения на правительственном портале.

В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

“Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период”, – сообщил Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

Шмыгаль отметил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении № 211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.

В начале апреля KV сообщала, что власти Киева решили не возобновлять работу продуктовых рынков и сельскохозяйственных ярмарок до улучшения эпидемиологической ситуации в столице. Таким образом, столичные власти решили не прислушиваться к разрешению Министерства здравоохранения открыть продуктовые рынки при соблюдении санитарных ограничений.

Напомним, 1 апреля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что, несмотря на постановление Министерства здравоохранения о разрешении местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока этого не делать будет. Столичный голова отметил, что рынки откроют только после улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

Также KV сообщала, что Кабмин рассматривает возможность возобновления пригородного и междугородного транспортного сообщения в Украине с 12 мая. Речь идет как об автобусном сообщении, так и о железнодорожном.

Фото: Кабмин