В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге

В частности, нельзя будет без идентификации пополнить карту в терминале больше чем на 5000 грн.

В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Фото: Ruslan/Depositphotos

В Украине с 28 апреля будет запрещено пополнение карт через терминалы свыше чем на 5000 гривен без идентификации клиента. Это обусловлено вступлением в силу нового закона о финансовом мониторинге, сообщили на странице Нацбанка в Facebook.

Это не касается переводов с карты на карту, поскольку банковская карточка является уже идентифицированным продуктом.

"До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями. Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, оплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров и услуг, пополнения кредитных карт до 30 000 гривен. В этих случаях идентификация не нужна", - объяснили в Нацбанке Украины.

Также закон расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга, которые проводят идентификацию клиента. Туда включили почтовых операторов, риелторов, юристов, представителей игорного бизнеса и тех, кто предоставляет налоговые консультации.

Кроме этого, новый закон дает возможность клиентам банков идентифицироваться дистанционно. Теперь для открытия счета в банке не нужно будет идти в отделение, можно заверить личность при помощи видеосвязи или BankID.

Также закон внедряет риско-ориентированный подход в работе с клиентами. Тех, у кого риски больше, например, политиков и олигархов, будут проверять более тщательно.

"Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и "белого" бизнеса, который платит налоги - будут проверить меньше", - добавили в НБУ.

Также увеличивается граничный порог операций обязательного финмониторинга. Раньше банки сообщали в Госфинмониторинг обо всех операциях больше 150 000 гривен, а среди оснований было 17 пунктов. Сейчас порог увеличен до 400 000, а список признаков уменьшен до четырех - наличные средства, перевод денег за границу, операции политиков, операции клиентов из государств, которые работают в "антилегализационной сфере".

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег. Он увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех.

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