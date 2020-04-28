Средняя пенсия с начала года выросла на 87 гривен

Размер средней пенсии в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 3170,14 гривны. С 1 января средняя пенсия выросла на 87,16 гривны. Такие данные сообщили в Пенсионном фонде.

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Сколько получают украинцы

По данным Фонда, с 11,26 миллиона получателей пенсий в Украине, большинство получает от 1,5 до 3 тысяч гривен — 7,5 миллиона человек.

Пенсии более 5 тысяч гривен получают почти 1,3 миллиона украинцев.

Размер пенсионной выплаты до 1,4 тысячи гривен имеют 76 тысяч украинцев.

Кому проиндексируют пенсию

Как ранее сообщали в Фонде, с 1 мая в Украине проведут индексацию пенсий на 11%. Соответствующее постановление №251 Кабмин принял 1 апреля.

Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, если размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кто получит «тысячу Зеленского»

Минсоцполитики 23 апреля начало выплаты одноразовой денежной помощи в размере 1000 гривен пенсионерам с пенсией меньше 5000 гривен. Такую помощь получат около 10 миллионов пенсионеров. На эту программу правительство направило 10,6 млрд гривен, инициировал ее президент.

Гражданам, которые получают соответствующие выплаты через почту, почтальоны доставят денежную помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.