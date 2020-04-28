Минфин ожидает в этом году два транша от МВФ на $3,5 миллиарда

Минфин ожидает, что до конца 2020 года МВФ перечислит Украине два транша на общую сумму $3,5 млрд в рамках новой кредитной программы EFF. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседание финансового комитета ВР, передает Униан.

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Сколько ожидает получить Украина

Марченко сообщил, что министерство продолжает переговоры с Фондом: «Сейчас речь идет о $3,5 млрд и, соответственно, о двух траншах. Первый транш — $1,75 и второй транш — $1,75».

По словам министра, общий объем новой двухлетней программы сотрудничества Украины с МВФ должен составлять составить не менее $8 млрд.

Также Марченко сообщил, что Украина не обращалась в МВФ за отдельным кредитом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

«Украина работает по структурной программе EFF, за отдельной кредитной линией мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь», — сказал министр.

«Если бы мы пошли на программу RFI (инструмент быстрого финансирования Rapid Financing Instrument), то мы бы получили меньшую сумму денег, на короткий срок с худшими условиями», — добавил Марченко.

Ранее сообщалось

Первый транш от МВФ Украина может получить уже в мае. Об этом ранее заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Украина может получить уже в мае. Об этом ранее заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. На сегодня Украина почти выполнила все условия, необходимые для того, чтобы МВФ утвердил программу.