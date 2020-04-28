Минфин ожидает в этом году два транша от МВФ на $3,5 миллиарда
Минфин ожидает, что до конца 2020 года МВФ перечислит Украине два транша на общую сумму $3,5 млрд в рамках новой кредитной программы EFF. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседание финансового комитета ВР, передает Униан.
Сколько ожидает получить Украина
Марченко сообщил, что министерство продолжает переговоры с Фондом: «Сейчас речь идет о $3,5 млрд и, соответственно, о двух траншах. Первый транш — $1,75 и второй транш — $1,75».
По словам министра, общий объем новой двухлетней программы сотрудничества Украины с МВФ должен составлять составить не менее $8 млрд.
Также Марченко сообщил, что Украина не обращалась в МВФ за отдельным кредитом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
«Украина работает по структурной программе EFF, за отдельной кредитной линией мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь», — сказал министр.
«Если бы мы пошли на программу RFI (инструмент быстрого финансирования Rapid Financing Instrument), то мы бы получили меньшую сумму денег, на короткий срок с худшими условиями», — добавил Марченко.
Ранее сообщалось
- Первый транш от МВФ Украина может получить уже в мае. Об этом ранее заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- На сегодня Украина почти выполнила все условия, необходимые для того, чтобы МВФ утвердил программу.
- Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.
- 27 апреля стало известно, что финкомитет Рады завершил рассмотрение более 16 тысяч поправок к закону о банках и рекомендовал Раде принять его во втором чтении.
- Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд в декабре 2019 года.