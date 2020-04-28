Госдолг за март сократился на $3 миллиарда

Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшился на $3 миллиарда — до $80,38 миллиарда в долларовом эквиваленте. Такие данные содержатся в статистике на сайте Министерства финансов.

Фото: m.day.kyiv.ua

На сколько уменьшился долг

В настоящее время совокупные долговые обязательства государства составляют $70,87 млрд — на $2,75 миллиарда меньше, чем в феврале. Еще $9,51 миллиарда государство гарантирует по кредитам третьим лицам.

Большую часть госдолга составляют внешние заимствования — $40,34 миллиарда. Обязательства по внутреннему долгу составляют $30,53 миллиарда.

В гривневом эквиваленте госдолг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 миллиарда гривен до 2,225 триллиона гривен (преимущественно из-за девальвации гривны).

Сколько планируют занять в этом году

Согласно бюджету 2020 года, Украина планирует более $9 млрд внешних заимствований при обслуживании существующего внешнего долга около $6,2 млрд.

«Существует соглашение с МВФ о том, что в этом году средства по новой программе пойдут в бюджет, а не в резервы НБУ, как это было раньше», — сказал Марченко.

Для выплат по внешним долгам госбюджет получит $3,5 млрд от МВФ , $1 млрд от Всемирного банка и 1,7 млрд евро от Еврокомиссии.

Последний включает 500 млн евро в рамках имеющейся программы и 1,2 млрд из нового пакета. Совокупные поступления и составляют необходимые $6,2 млрд.

Первый крупный платеж Украину ожидает уже в конце мая. Следует погасить еврооблигации в размере $1 млрд, выпущенные под гарантии правительства США .

Ранее сообщалось

Правительство Украины не планирует выходить на рынки долгового капитала в этом году, а все заимствования планируют покрыть за счет источников международных организаций с низкой процентной ставкой.