В Приватбанке опровергли информацию о «сливе» данных клиентов Telegram-ботам

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги. Пользователи предполагают, что боты берут данные из украденной базы клиентов Приватбанка. В банке эту информацию опровергли.

В Приватбанке опровергли информацию о «сливе» данных клиентов Telegram-ботам
Фото: ubr.ua

Что говорят в банке

«Личные данные клиентов в банке охраняются круче, чем деньги. По крайней мере мы можем утверждать о периоде после национализации банка. Доступ извне к базе данных банка получить невозможно. Никак. Совсем. Скопировать и украсть нельзя. Технически невозможно.

У нас и ни у кого другого, кроме неизвестных экспертов, нет точно информации о происхождении этой базы, мифической „базы данных Привата“, о которой говорят уже лет 5 и которая периодически всплывает и тут же исчезает», — заявили в пресс-службе Приватбанка.

Также в банке сообщили, что обнаружили данного бота и заявили в полицию. По результатам расследования надеются получить информацию об источниках данных.

Как работают боты

Один бот под названием «Досье» на момент публикации уже закрыт, второй еще работает.

В боте «Досье» за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Второй бот еще работает — по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 запросов — $100, 200 запросов — $200.

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По данным журналистов, оба бота используют одну и ту же базу.

Ранее сообщалось

  • Затяжной карантин заставил компании переходить на удаленную работу, а граждан — активно осваивать онлайн-сервисы. Это создало благодатную почву для процветания мошенничества. Ранее «Минфин» рассказывал о рисках и мерах безопасности.

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