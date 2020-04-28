Украинский фонд стартапов выбрал 10 проектов, которые вместе получат $350 тысяч

Украинский фонд стартапов из 17 представленных идей принял решение профинансировать 10 стартапов. Шесть на этапе pre-seed получат по $25 тысяч и четыре на этапе seed — по $50 тысяч. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Фото: mind.ua

Какие стартапы профинансируют

Стартапы на этапе pre-seed, которые получат гранты по $25 тысяч

Dooozen.io. Онлайн-сервис, призванный освободить от рутинной работы и повысить производительность всех, кто активно работает с сетью LinkedIn.

Cittart. Это инновационный маркетплейс, разработан как мобильное приложение. В Cittart любой художник сможет легко разместить свой арт — объект для продажи, а покупатель сможет просто оформить заказ.

Sprybuild. 3D принтеры, полимеры и программное обеспечение для промышленных потребителей, которые в комплексе позволяют дешево и быстро изготавливать серийные изделия.

Skyworker. Продукт который ускоряет найм ИТ-специалистов в 10 раз с помощью построения собственного технологического комьюнити компаний онлайн.

Caretech Human. Инновационное IoT решение для непрерывного автоматического мониторинга здоровья и выявления болезней на самых ранних стадиях в домашних условиях.

DewPocket. Первое портативное устройство, которое превращает обычную воду в эффективный против 99,9% микробов санитайзер.

Стартапы на этапе seed, которые получат гранты на $50 тыс.:

FINMAP. Онлайн-сервис для финансового учета в малом и микро-бизнесе. Самый простой способ понять где прибыль, на что бизнес тратит много и спрогнозировать оборот средств, чтобы не попасть в кассовый разрыв.

Norm. Подъемный стол из акрилового камня с встроенным питанием и технологией машинного обучения для более эффективной и здоровой работы.

FlashBeats. Мобильное приложение для создания световых шоу на домашних вечеринках, музыкальных и спортивных событий с помощью синхронизации вспышек смартфонов участников.

ООО СМАРТ-МАК. Разработка, производство и реализация продуктов и сервисов для мониторинга потребления любых ресурсов. Облачный сервис для визуализации и анализа данных.

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