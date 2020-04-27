Мировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕС

Азиатские акции и фьючерсы на акции США демонстрируют небольшой рост, так как инвесторы реагируют на поддержку экономик в условиях глобального коронакризиса. Об этом пишет Liga.net, ссылаясь на Bloomberg .

Фото: mind.ua

Почему подорожали акции

Отмечается, что Федеральная резервная система США , Банк Японии и Европейский центробанк продолжают принимать стимулирующие меры для поддержки экономики, а некоторые страны смягчают ограничения.

В итоге фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0,4%, в пятницу индекс прибавил 1,4%. Второй по значимости индекс Японии Topix вырос на 1,2%.

Австралийский индекс S&P прибавил 0,6%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%. Shanghai Composite вырос на 0,7%.

На сколько подорожали азиатские валюты

Валюты также дорожают по отношению к доллару. Иена выросла на 0,2% до 107,34 за доллар. Юань прибавил 0,1% и торгуется на уровне 7,0824 за доллар.

Евро почти не изменился — на уровне 1,0825 доллара. Австралийский доллар прибавил 1% до 64,35 цента США .

Как реагируют рынки нефти и золота

Нефть WTI подешевела на 7,7% до $15,60 за баррель. На 8:25 по Киеву Brent торгуется по $24, 01, WTI — $15,21 за баррель.

Золото подорожало на 1722 доллара, снизившись на 0,4%.

Из-за распространения коронавируса, мировой спрос на нефть сократился на треть, цены в конце марта рухнули до уровня 2002 года.

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