Мировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕС
Азиатские акции и фьючерсы на акции США демонстрируют небольшой рост, так как инвесторы реагируют на поддержку экономик в условиях глобального коронакризиса. Об этом пишет Liga.net, ссылаясь на
Почему подорожали акции
Отмечается, что Федеральная резервная система США, Банк Японии и Европейский центробанк продолжают принимать стимулирующие меры для поддержки экономики, а некоторые страны смягчают ограничения.
В итоге фьючерсы на S&P 500 подорожали на 0,4%, в пятницу индекс прибавил 1,4%. Второй по значимости индекс Японии Topix вырос на 1,2%.
Австралийский индекс S&P прибавил 0,6%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%. Shanghai Composite вырос на 0,7%.
На сколько подорожали азиатские валюты
Валюты также дорожают по отношению к доллару. Иена выросла на 0,2% до 107,34 за доллар. Юань прибавил 0,1% и торгуется на уровне 7,0824 за доллар.
Евро почти не изменился — на уровне 1,0825 доллара. Австралийский доллар прибавил 1% до 64,35 цента США.
Как реагируют рынки нефти и золота
Нефть WTI подешевела на 7,7% до $15,60 за баррель. На 8:25 по Киеву Brent торгуется по $24, 01, WTI — $15,21 за баррель.
Золото подорожало на 1722 доллара, снизившись на 0,4%.
Из-за распространения коронавируса, мировой спрос на нефть сократился на треть, цены в конце марта рухнули до уровня 2002 года.
Ранее сообщалось
- В прошлый понедельник цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
- В пятницу, 24 апреля, эталонные сорта нефти Brent и WTI дорожали на новостях о сокращении экспорта Кувейтом и новом антикризисном пакете США.
- 20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений. Котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.