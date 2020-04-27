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2020-04-27
ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на цены
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЭК) прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться возле $40 за баррель. Об этом заявил в своем выступлении министр энергетики Алжира, передает Liga.net.
Фото: unian.ua
Какие цены прогнозируют
По словам министра энергетики, в результате сделки ОПЕК++ в течение мая-июня мировые цены на нефть в среднем вырастут до $35 за баррель.
Он отметил, что «рынки начали подавать позитивные сигналы» в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее.
Что повлияет на цены
Кроме решений ОПЕК++, восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах. В том числе, в Китае и Европе, добавил глава Минэнергетики Алжира.
Напомним
- После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал.
- 12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года. Для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с.
- В мае-июне снижение составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года — 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года — 5,7 млн б/с (на 14%).
- 20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений. Котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Позже начали постепенно повышаться.