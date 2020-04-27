ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на цены

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЭК) прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться возле $40 за баррель. Об этом заявил в своем выступлении министр энергетики Алжира, передает Liga.net.

Фото: unian.ua

Какие цены прогнозируют

По словам министра энергетики, в результате сделки ОПЕК++ в течение мая-июня мировые цены на нефть в среднем вырастут до $35 за баррель.

Он отметил, что «рынки начали подавать позитивные сигналы» в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее.

Что повлияет на цены

Кроме решений ОПЕК++, восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах. В том числе, в Китае и Европе, добавил глава Минэнергетики Алжира.

Напомним

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал.

12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года. Для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с.