Укрпошта избавится от непрофильных активов. На продажу выставили 30 объектов недвижимости

Укрпошта выставила на продажу 30 объектов недвижимости, которые не вовлечены в профильную деятельность компании.

Укрпошта избавится от непрофильных активов. На продажу выставили 30 объектов недвижимости
Фото: delo.ua

Укрпошта выставила на продажу 30 объектов недвижимости, которые не вовлечены в профильную деятельность компании. Стартовая цена составит 82,6 миллиона гривен. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Детали продажи

Ожидается, что Укрпошта не только получит деньги от продажи непрофильной недвижимости, но и уменьшит затраты на ее содержание.

Продажа объектов будет проходить в системе Prozorro.Продажи.

«Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Это задача президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от излишних расходов на содержание и обслуживание таких активов», — прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Всего Укрпошта планирует продать 800 объектов недвижимости общей площадью 132 тысячи квадратных метра. В основном это базы отдыха или же недострои или сооружения в аварийном состоянии.

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