Укрпошта избавится от непрофильных активов. На продажу выставили 30 объектов недвижимости
Укрпошта выставила на продажу 30 объектов недвижимости, которые не вовлечены в профильную деятельность компании.
Укрпошта выставила на продажу 30 объектов недвижимости, которые не вовлечены в профильную деятельность компании. Стартовая цена составит 82,6 миллиона гривен. Об этом
Детали продажи
Ожидается, что Укрпошта не только получит деньги от продажи непрофильной недвижимости, но и уменьшит затраты на ее содержание.
Продажа объектов будет проходить в системе Prozorro.Продажи.
«Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Это задача президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от излишних расходов на содержание и обслуживание таких активов», — прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Всего Укрпошта планирует продать 800 объектов недвижимости общей площадью 132 тысячи квадратных метра. В основном это базы отдыха или же недострои или сооружения в аварийном состоянии.