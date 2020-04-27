Дизтопливо в Украине дешевеет до нового минимума

Дизтопливо в Украине дешевеет до нового минимума

Минимальная цена на дизельное топливо в Украине 27 апреля опустилась до 16,49 грн/л. Она была отмечена на единственной житомирской АЗС сети "БРСМ-Нафта". Об этом говорят оперативные данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-952".

"БРСМ-Нафта" в целом по стране за выходные снизила цены на ДТ на 50 коп./л, до 18,80 грн/л. В ряде областей стоимость ДТ была снижена на 80 коп./л (Черкасская и Харьковская) и 1 грн/л (Днепропетровская), до 18,49 грн/л. В столичном регионе ДТ подешевело на 30 коп./л, до 18,99 грн/л.

Ценовой минимум в столичном регионе обновила сеть MOTTO, опустив цены на 50 коп./л, до 18,38 грн/л.

Столичная сеть KLO за выходные опустила цену ДТ на 80 коп./л, до 20,99 грн/л, бензинов — на 40 коп./л, до 21,59–22,59 за марку А-92 и А-95 соответственно

До 18 грн/л цены ДТ снизила сеть Marshal, опустив ее за выходные на 40 коп./л. В Житомирской области продолжает снижать цену "Фактор", торгующий по 17,30 грн/л, снизив на выходных стелу на 50 коп./л.

За выходные на 1,05 грн/л подешевели бензины в сети "Автотранс" и на 50 коп./л на станциях BVS ("Надежда").

МинПром по материалам enkorr

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