Закон о финмониторинге. В НБУ объяснили, в каких случаях могут проверять владельцев мобильных кошельков

Нормы закона о финмониторинге не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка.

Закон о финмониторинге. В НБУ объяснили, в каких случаях могут проверять владельцев мобильных кошельков
Фото: ubr.ua

Разъяснение НБУ

«Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам. Нормы настоящего закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

Поэтому беспокойство операторов мобильной связи за вступления в силу закона является необоснованным», — пояснили в НБУ.

Не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков (транзитных, аналитических):

  • открытие которых не инициирует абонент;
  • которые используются для «технических целей»;
  • которые не связаны с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений.

Когда могут проверять клиента

Если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны проверить клиента, в том числе провести его идентификацию и верификацию.

Национальный банк до 28 июля 2020 года, как этого требует закон, разработает и утвердит нормативные акты, которые урегулируют, в том числе, вопросы осуществления мер по надлежащей проверке пользователей электронных кошельков.

Со своей стороны, финучреждения смогут провести до 1 января 2021 года надлежащую проверку имеющихся пользователей электронных кошельков.

Относительно новых пользователей электронных кошельков, финучреждения должны осуществлять их надлежащую проверку согласно собственных внутренних процедур с учетом требований закона.

Напомним

  • 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальной, под контроль подпадут высокорискованные сделки.

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