Закон о финмониторинге. В НБУ объяснили, в каких случаях могут проверять владельцев мобильных кошельков
Нормы закона о финмониторинге не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Об этом говорится в
Разъяснение НБУ
«Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам. Нормы настоящего закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.
Поэтому беспокойство операторов мобильной связи за вступления в силу закона является необоснованным», — пояснили в НБУ.
Не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков (транзитных, аналитических):
- открытие которых не инициирует абонент;
- которые используются для «технических целей»;
- которые не связаны с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.
То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений.
Когда могут проверять клиента
Если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны проверить клиента, в том числе провести его идентификацию и верификацию.
Национальный банк до 28 июля 2020 года, как этого требует закон, разработает и утвердит нормативные акты, которые урегулируют, в том числе, вопросы осуществления мер по надлежащей проверке пользователей электронных кошельков.
Со своей стороны, финучреждения смогут провести до 1 января 2021 года надлежащую проверку имеющихся пользователей электронных кошельков.
Относительно новых пользователей электронных кошельков, финучреждения должны осуществлять их надлежащую проверку согласно собственных внутренних процедур с учетом требований закона.
Напомним
- 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальной, под контроль подпадут высокорискованные сделки.