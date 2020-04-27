Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления на суд

В суде заявляют о давлении на них со стороны СМИ.

Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления на суд
Фото: dynamo.kiev.ua

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о вкладах Григория и Игоря Суркисов в Приватбанке и законности процедуры bail-in якобы из-за давления на судей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и Приватбанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн", - сообщил журналистам представитель суда.

Как уточнили в суде, Верховный суд заявит о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия.

Отметим, что в прошлом году Верховный Суд отложил слушания по вкладам Суркисов в Приватбанке на 2020 год.

Напомним, на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in). От этого судебного решения зависит также рассмотрение национализации Приватбанка в Шестом апелляционном административном суде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
BHP отложила модернизацию рудника в ЧилиBHP отложила модернизацию рудника в Чили
Нужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, – и.о. главы НАЭК ЭнергоатомНужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, – и.о. главы НАЭК Энергоатом
Компания Коломойского выиграла в Приватбанке суд на 17,6 миллионаКомпания Коломойского выиграла в Приватбанке суд на 17,6 миллиона
Нацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавирусаНацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавируса
ТМК сократила отгрузку труб из-за падения нефтяных ценТМК сократила отгрузку труб из-за падения нефтяных цен
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении сталиИз-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали
Из-за закрытых границ украинцы «сэкономят» около $5 миллиардов на отдыхе — ШмыгальИз-за закрытых границ украинцы «сэкономят» около $5 миллиардов на отдыхе — Шмыгаль
Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардовИз-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардов
Энергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистемеЭнергоатом отключает блоки АЭС из-за ограничений в энергосистеме
Последние новости
Подгружаем последние новости