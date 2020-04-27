За прошлый год в мире потратили почти $2 триллиона на оборону — SIPRI

В 2019 году все страны мира потратили $1917 миллиардов на оборону. Больше всего — США, Китай и Индия.

За прошлый год в мире потратили почти $2 триллиона на оборону — SIPRI
Фото: espreso.tv

В 2019 году все страны мира потратили $1917 миллиардов на оборону. Больше всего — США, Китай и Индия. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института проблем мира (SIPRI).

Топ-3 стран-лидеров

Лидеры рейтинга США, Китай и Индия потратили $732 миллиардов, $261 миллиард и $71,1 миллиарда соответственно. Так, американские расходы на оборону составляют 38% всех расходов мира.

РоSSия занимает третье место — в прошлом году страна потратила $65,1 миллиарда на оборону. Больше всего на оборону в Европе в прошлом году потратила Германия — $49,3 миллиарда. Таким образом Германия заняла 7 место в рейтинге стран.

Украина также поднялась в рейтинге расходов на оборону с 41 на 35 место. В прошлом году Украина потратила $5,2 миллиарда, в сравнение с прошлым годом расходы на оборону выросли на 9,3%.

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