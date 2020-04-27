Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения

Кабинет министров с 24 апреля продолжил возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года. Соответствующее постановление правительства обнародовано на Правительственном портале.

Что это значит

Нафтогаз Украины до 1 июля 2020 года будет поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, Нафтогаз Украины до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Предыстория

В апреле стоимость газа для населения снизилась до 2,9 гривен за кубометр без НДС, что на 15% меньше, чем в марте 2020 года и на 38% меньше, чем на начало года.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ, однако она будет зависеть от стоимости газа в Европе.