Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения

Кабинет министров с 24 апреля продолжил возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года. Соответствующее постановление правительства обнародовано на Правительственном портале.

Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения

Что это значит

Нафтогаз Украины до 1 июля 2020 года будет поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, Нафтогаз Украины до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Предыстория

  • В апреле стоимость газа для населения снизилась до 2,9 гривен за кубометр без НДС, что на 15% меньше, чем в марте 2020 года и на 38% меньше, чем на начало года.

  • Глава Нафтогаза Андрей Коболев спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ, однако она будет зависеть от стоимости газа в Европе.

  • С января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязатеьств (ПСО), определяется по новой формуле, учитывающей цену на голландском газовом хабе (ТТF).

  • Ранее в правительстве сообщали, что не планируют регулировать цены на газ для населения. Цена на газ для бытовых потребителей в Украине сейчас зависит от рыночной цены.

  • В то же время, согласно договоренностям Украины с МВФ и постановления о ПСО, с 1 января 2020 года цены на газ для населения должны были вырасти до 12 300 гривен за тысячу кубометров.

  • Цена, согласно требованиям МВФ, должна формироваться из двух факторов — себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, а также его импорта.

  • Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

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