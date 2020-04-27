В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Эти данные были получены во время проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства, сказано в
Какие подозрительные операции выявляли
По состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направляли информацию по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
- валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков о финансовых операциях на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.
Одновременно в течение 1 квартала было отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, уходом от налогообложения.
Напомним
- 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные сделки.
- За 2019 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 37 финансовых учреждений.