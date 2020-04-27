В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале

Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Эти данные были получены во время проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства, сказано в сообщении НБУ.

В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Фото: nv.ua

Какие подозрительные операции выявляли

По состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направляли информацию по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
  • валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков о финансовых операциях на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.

Одновременно в течение 1 квартала было отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, уходом от налогообложения.

Напомним

  • 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные сделки.
  • За 2019 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 37 финансовых учреждений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Снижение учетной ставки поможет Минфину продать ОВГЗ банкам, — инвестбанкирСнижение учетной ставки поможет Минфину продать ОВГЗ банкам, — инвестбанкир
В марте украинцы принесли в банки 25 млрд грнВ марте украинцы принесли в банки 25 млрд грн
В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбойВ работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой
В Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризисаВ Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризиса
В Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынкеВ Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынке
В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителямВ первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов до 5 тыс. гривенНБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов до 5 тыс. гривен
Польский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступныПольский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступны
Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривенГосфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
Последние новости
Подгружаем последние новости