В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале

Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Эти данные были получены во время проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства, сказано в сообщении НБУ.

Фото: nv.ua

Какие подозрительные операции выявляли

По состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направляли информацию по результатам:

проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;

— 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн; валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков о финансовых операциях на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.

Одновременно в течение 1 квартала было отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, уходом от налогообложения.

Напомним