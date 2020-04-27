ЕЭК продлжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты

ЕЭК продлжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о продлении антидемпингового расследования в отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджана и Китая и ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС, до 6 августа 2020 года включительно. О начале расследования было объявлено в апреле прошлого года. Инициатор - ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия".

Под расследование попала алюминиевая лента толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, с покрытием или без, предназначенная для любых целей, кроме изготовления алюминиевых банок. Классифицируется кодами 7606 11 9 100, 7606 12 2 009, 7606 12 9 209 ТН ВЭД ЕАЭС.

Ранее в ЕЭК объявили о проведении в мае публичных слушаний по вопросам импорта алюминиевой ленты из Азербайджана и Китая - в заочном формате (опросным путём).

Факты, предоставленные заявителями, свидетельствовали о наличии демпингового импорта алюминиевой ленты, изготовленной металлургическими предприятиями Азербайджана и КНР, и нанесении ущерба металлургии ЕАЭС.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Индия расследует импорт медного проката из 6 странИндия расследует импорт медного проката из 6 стран
Украинские металлурги полностью отказались от импортного коксаУкраинские металлурги полностью отказались от импортного кокса
Китай наращивает импорт медиКитай наращивает импорт меди
Таможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарамТаможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарам
Таиланд начал расследование импорта жестиТаиланд начал расследование импорта жести
В Европарламенте хотят сократить квоты на импорт сталиВ Европарламенте хотят сократить квоты на импорт стали
США продолжают сокращать импорт сталиСША продолжают сокращать импорт стали
Украина сократила экспорт и импорт товаровУкраина сократила экспорт и импорт товаров
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребленияУкраина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
Укрэнерго прекращает импорт электроэнергии с РФ и Беларуси до 24 маяУкрэнерго прекращает импорт электроэнергии с РФ и Беларуси до 24 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости