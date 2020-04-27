Вьетнамская компания Hoa Phat заказала в Италии новый проволочный стан

Вьетнамская компания Hoa Phat заказала в Италии новый проволочный стан

Вьетнамская компания Hoa Phat, один из крупнейших производителей стали во Вьетнаме, заказала у итальянского производителя металлургического оборудования Danieli новый проволочный стан для своего нового комплекса Dung Quat.

Как отмечает Danieli, для нее это будет уже третий заказ на сортовой прокатный стан для Dung Quat. Полная мощность этого строящегося металлургического комбината составит 4 млн. т в год, из которых по 2 млн. т придется на сортовой и листовой прокат.

Новый стан будет мощность порядка 1 млн т катанки в год. На его двух линиях будет выпускаться продукция диаметром от 5,5 до 25 мм из марок стали с низким, средним и высоким содержанием углерода для различных областей применения.

МинПром

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