В Украине ликвидируют еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы для государственной регистрации прекращения ПАО «Профин Банк» как юридического лица и ПАО «Укрбизнесбанк». Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что с деньгами вкладчиков

Профин Банк

21 апреля 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «Профин Банк» полностью завершены.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Профин Банк» получено 36,7 млн грн, что составляет 94,5% от общей гарантированной суммы.

Укрбизнесбанк

23 апреля 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Укрбизнесбанка завершены.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка получено 80,5 млн грн, что составляет 77,6% от общего гарантированной суммы.

Предыстория

«ПроФин Банк» был создан в 1989 году. Национальный банк Украины принял решение о ликвидации «Профин Банка» в 2015 году.

НБУ в 2015 году принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Укрбизнесбанк».