Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 21-24 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Чистая покупка сократилась до $28,6 млн по сравнению с $67,5 млн неделей ранее.

Как покупал и продавал валюту НБУ

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1 953,8 млн и продал на $2 793,1 млн. С начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $839,3 млн.

Ситуация на межбанке

В апреле предложение валюты как на безналичном, так и наличном сегментах рынка зачастую превышает спрос. Это дает возможность Нацбанку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы в отдельные дни.

Рынок нормализовался после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос.

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