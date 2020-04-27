Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 21-24 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке
Фото: dt.ua

Чистая покупка сократилась до $28,6 млн по сравнению с $67,5 млн неделей ранее.

Как покупал и продавал валюту НБУ

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1 953,8 млн и продал на $2 793,1 млн. С начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $839,3 млн.

Ситуация на межбанке

В апреле предложение валюты как на безналичном, так и наличном сегментах рынка зачастую превышает спрос. Это дает возможность Нацбанку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы в отдельные дни.

Рынок нормализовался после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос.

Ранее сообщалось

  • Нацбанк потратил более $2 млрд из золотовалютных резервов для удержания гривны от резкой девальвации. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке $264 млн и продал $2 453,6 млн, чистая продажа составила $2 189,6 млн.

  • В результате выкупа избыточной валюты на межбанке в первые две недели апреля регулятору удалось удержать золотовалютные резервы на уровне около $25 млрд.

  • По итогам 2020 года НБУ ожидает, что золотовалютные резервы превысят отметку в $27 млрд.

  • Ранее, 30 января, во время брифинга в НБУ прогнозировали, что по итогам 2020 года резервы составят более $29 млрд.

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