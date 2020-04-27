Индия расследует импорт медного проката из 6 стран

Министерство торговли и промышленности Индии сообщило о начале проведения антидемпингового расследования по импорту листового проката из меди и ее сплавов из шести стран.



В демпинге подозреваются поставщики из Китая, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Шри Ланки и Непала. Расследоваться будет импорт всех видов листового проката, включая толстый и тонкий лист, полосу, фольгу и т. д.



При этом Министерство интересуют поставки данной продукции из меди и ее сплавов с цинком и оловом (латуни и бронзы) в течение 2019 г. При определении степени ущерба, нанесенного национальным производителям, во внимание будут приниматься данные с 1 апреля 2016 г.



МинПром

