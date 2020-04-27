BHP отложила модернизацию рудника в Чили

Австралийская горнодобывающая корпорация BHP из-за простоев, вызванных коронавирусом, переносит на более поздний срок завершение проекта стоимостью 2,5 млрд долл. по модернизации медного рудника Spence на севере Чили.



Проект предусматривает продление функционирования рудника примерно на 50 лет благодаря разработке нового участка месторождения и увеличение производительности от около 200 тыс. т меди в концентрате в год до 218,5 тыс. т. Кроме того, в порту Мехилльонес ведется строительство опреснительной установки, которая будет обеспечивать рудник пресной водой, и водопровода.



Ранее BHP рассчитывала завершить проект в четвертом квартале 2020 г., но теперь запуск новых мощностей переносится на 2021 г. Из-за карантина компании пришлось приостановить работы на несколько недель.



По некоторым оценкам, из-за проблем, вызванных коронавирусом, приостановки работы ряда рудников в Чили, Мексике и Перу и падения цен в текущем году производство меди в концентрате может сократиться на 10% по сравнению с 2019 г. или примерно на 2 млн. т.



В то же время, по данным World Bureau of Metals Statistics (WBMS), за первые два месяца 2020 г. мировая добыча меди составила 3,48 млн т, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2019 г.



МинПром

