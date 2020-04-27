Иран увеличил экспорт стали на 22%

Иран увеличил экспорт стали на 22%

В общей сложности 10,36 миллиона тонн готовой и полуфабрикатной стальной продукции было экспортировано из Ирана за последний иранский год, который закончился 19 марта 2020 года, чтобы на 22,21% больше в годовом сравнении, согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана.

Экспорт полуфабриката стали составил 6,9 миллиона тонн или более 66,66% от общего объема экспорта, что на 26% больше, чем в предыдущем году.

Больше всего увеличился экспорт стальных плит – до 2,07 миллиона тонн или на 31% к АППГ. На долю слябов и квадратной заготовки пришлась львиная доля экспорта полуфабрикатов в совокупности 4,83 миллиона тонн, что на 24% больше в годовом исчислении.

Экспорт готовой металлопродукции в годовом исчислении увеличился на 16% и достиг 3,45 миллиона тонн. На долю сортового проката пришлось наибольшая доля экспорта готовой продукции - 2,65 миллиона тонн (76,7%), что на 26% больше, чем в предыдущем году.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%
В мире падает выплавка сталиВ мире падает выплавка стали
В 2019 году Интерпайп увеличил выручку на 4%, EBITDA - на 64%В 2019 году Интерпайп увеличил выручку на 4%, EBITDA - на 64%
В Китае опасаются проблем с экспортом сталиВ Китае опасаются проблем с экспортом стали
Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении сталиИз-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали
Украинские металлурги снизили объемы экспортаУкраинские металлурги снизили объемы экспорта
Недельное производство стали в США упало почти на третьНедельное производство стали в США упало почти на треть
BHP увеличила добычу железной рудыBHP увеличила добычу железной руды
Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку сталиКазахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали
Таможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарамТаможня открыла данные по импорту и экспорту Украины по всем товарам
Последние новости
Подгружаем последние новости