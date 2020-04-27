Иран увеличил экспорт стали на 22%

В общей сложности 10,36 миллиона тонн готовой и полуфабрикатной стальной продукции было экспортировано из Ирана за последний иранский год, который закончился 19 марта 2020 года, чтобы на 22,21% больше в годовом сравнении, согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана.



Экспорт полуфабриката стали составил 6,9 миллиона тонн или более 66,66% от общего объема экспорта, что на 26% больше, чем в предыдущем году.



Больше всего увеличился экспорт стальных плит – до 2,07 миллиона тонн или на 31% к АППГ. На долю слябов и квадратной заготовки пришлась львиная доля экспорта полуфабрикатов в совокупности 4,83 миллиона тонн, что на 24% больше в годовом исчислении.



Экспорт готовой металлопродукции в годовом исчислении увеличился на 16% и достиг 3,45 миллиона тонн. На долю сортового проката пришлось наибольшая доля экспорта готовой продукции - 2,65 миллиона тонн (76,7%), что на 26% больше, чем в предыдущем году.