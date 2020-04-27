Судно, способное достроить Северный поток-2, уходит из Атлантики

Судно, способное достроить Северный поток-2, уходит из Атлантики

Судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому", которое министр энергетики Александр Новак называл основным претендентом на достройку газопровода "Северный поток-2", вновь изменило курс — пунктом его назначения теперь указан дальневосточный порт Находка, куда оно может прибыть 1 июля, свидетельствуют данные мониторингового сайта Vesselfinder.

В настоящее время судно находится в проливе Ла-Манш.

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул Находку 9 февраля. Судно достигло берегов Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло на Канарские острова. Далее его маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда оно должно было прийти 30 апреля. Однако "Академик Черский" так и не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании. Ожидалось, что судно придет туда к 1 мая.

В конце 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas Group SA приостановила работы работы по строительству "Северного потока-2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики Александр Новак заявил, что РоSSия сможет самостоятельно достроить газопровод. Сейчас он построен на 93%.

МинПром

МинПром по материалам Коммерсант

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