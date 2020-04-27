Спрос на сталь в Индии восстановится через месяц

Спрос на сталь в Индии восстановится через месяц

В Индии с 20 апреля началось постепенное ослабление карантина. Однако, как отмечает Indian Steel Association (ISA), о каком-либо восстановлении спроса на стальную продукцию можно будет говорить не раньше, чем через месяц.

Основными проблемами ISA называет необходимость возвращения сезонных работников из деревень на стройки и промышленные предприятия в городах, разрыв производственно-сбытовых цепочек во время карантина, всеобщий дефицит оборотного капитала. Все эти проблемы нельзя решить быстро, поэтому потребности в прокате еще долго будут оставаться ограниченными.

Соответственно, индийские металлургические компании не скоро смогут приступить к расширению производства. Государственная компания RINL, в конце марта остановившая одну из трех доменных печей на своем комбинате Visakhapatnam, приостановила работу и второй. Так что, производительность предприятия, способного выплавлять до 7,5 млн. т чугуна в год, сократилась в три раза.

Корпорации SAIL и ArcelorMittal Nippon Steel India также сообщают, что слабость внутреннего рынка не позволяет существенно увеличить загрузку мощностей. Обе компании за время жесткого карантина значительно нарастили складские запасы.

Компании JSW Steel и JSPL, в свою очередь, отмечают, что в ближайшее время будут ориентироваться, прежде всего, на внешние рынки. Так, у JSPL в апреле порядка 80% продаж приходится на экспортные операции. В следующем месяце компания рассчитывает снизить этот показатель до 50% за счет оживления внутреннего спроса, а в июне — до 30%.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Eurofer заявляет о резком падении спроса на сталь в ЕСEurofer заявляет о резком падении спроса на сталь в ЕС
Турция повысила пошлины на стальТурция повысила пошлины на сталь
Мировой спрос на алюминий вырос на 4,1%Мировой спрос на алюминий вырос на 4,1%
Экономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансовЭкономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансов
Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривенГосфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен
Запорожсталь работает в штатном режимеЗапорожсталь работает в штатном режиме
За две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый кварталЗа две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый квартал
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программуКредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу
Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджетаРазовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета
Последние новости
Подгружаем последние новости