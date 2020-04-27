Спрос на сталь в Индии восстановится через месяц

В Индии с 20 апреля началось постепенное ослабление карантина. Однако, как отмечает Indian Steel Association (ISA), о каком-либо восстановлении спроса на стальную продукцию можно будет говорить не раньше, чем через месяц.



Основными проблемами ISA называет необходимость возвращения сезонных работников из деревень на стройки и промышленные предприятия в городах, разрыв производственно-сбытовых цепочек во время карантина, всеобщий дефицит оборотного капитала. Все эти проблемы нельзя решить быстро, поэтому потребности в прокате еще долго будут оставаться ограниченными.



Соответственно, индийские металлургические компании не скоро смогут приступить к расширению производства. Государственная компания RINL, в конце марта остановившая одну из трех доменных печей на своем комбинате Visakhapatnam, приостановила работу и второй. Так что, производительность предприятия, способного выплавлять до 7,5 млн. т чугуна в год, сократилась в три раза.



Корпорации SAIL и ArcelorMittal Nippon Steel India также сообщают, что слабость внутреннего рынка не позволяет существенно увеличить загрузку мощностей. Обе компании за время жесткого карантина значительно нарастили складские запасы.



Компании JSW Steel и JSPL, в свою очередь, отмечают, что в ближайшее время будут ориентироваться, прежде всего, на внешние рынки. Так, у JSPL в апреле порядка 80% продаж приходится на экспортные операции. В следующем месяце компания рассчитывает снизить этот показатель до 50% за счет оживления внутреннего спроса, а в июне — до 30%.

