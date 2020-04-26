Криклий заявил о возможности технического дефолта "Укрзализныци"

Компании предстоит реструктуризация долгов и рефинансирование.

Криклий заявил о возможности технического дефолта "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Новому исполняющему обязанности главы "Укрзализныци" Ивану Юрику поручили спасти компанию от технического дефолта.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Эспрессо" в субботу, говоря о поставленных перед Юриком задачах.

"Спасти компанию от возможного технического дефолта... Реструктуризация долгов, рефинансирование, возможно, выпуск облигаций. Приоритизация по расходной части, по капитальным инвестициям, сокращение объемов и закупка исключительно необходимых вещей, чтобы Укрзализныця могла ехать", - сказал он.

Криклий также пояснил, что предыдущего врио главы "УЗ" Желько Марчека уволили, потому что его обещания разошлись с действительностью.

"Во время карантина очень много ошибок было... Очень странные вещи принимались, в том числе кадровые решения, где назначались люди без опыта и с потенциальными конфликтами интересов на некоторые важные должности. Все это вызвало у наблюдательного совета очень большое беспокойство и желание сменить главу", - сказал министр.

Напомним, что в середине апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг "Укрзализныци" с В- до ССС.

Агентство отметило, что у "Укрзализныци" слабая ликвидность, а экономический кризис может ограничить ее доступ к рынкам капитала и негативно повлиять на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности.

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