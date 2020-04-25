Госэкоинспекция выставила счет на 750 тысяч гривен КП “Плесо” за загрязненное озеро в Киеве

Сотрудники Госэкоинспекции Столичного округа рассчитали сумму убытков за загрязнение отходами нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов озера Опечень 5 (озеро Луговое) в Оболонском районе Киева. Счет на 754 тыс. гривен выставили столичному КП “Плесо”, как балансодержателю водоема.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госэкоинспекции Столичного округа в соцсети Фейсбук.

Сообщается, что озеро Луговое на пересечении ул. Луговая и Богатырская в Оболонском районе города Киева загрязняли отходами нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов не один год.

Госэкоинспекция провела проверку обращений граждан, по результатам которой составили акт, выдали предписание и привлекли к админответственности должностное лицо по части 1 статьи 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях (“Нарушение правил охраны водных ресурсов”).

Госэкоинспекция предложила киевскому КП “Плесо” добровольно возместить государству 754,752 тыс. гривен убытков.

Киевские экологи подчеркнули, что их цель – “прекратить загрязнение озера Луговое, привлечь к ответственности предприятие, которое незаконно сбрасывает в водоемы отходы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов”.

Отмечается, что Госэкоинспекция сотрудничает с прокуратурой Киева о проведении расследования уголовного производства от 01.08.2019 года № 4201910105000215 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины ( “Нарушение правил охраны вод”).

Ранее KV сообщала, что на озере Луговом в Оболонском районе Киева продолжают фиксировать большое пятно из смеси мазута и солярки. Местные эко-активисты с помощью прокуратуры добиваются запрета на слив загрязняющих веществ в естественный водоем, которые попадают в реку Почайну, а далее – в Днепр.

Отметим, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Плесо” (Код ЄДРПОУ: 23505151)

Фото: фейсбук Госэкоинспекции столичного округа