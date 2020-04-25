Госэкоинспекция выставила счет на 750 тысяч гривен КП “Плесо” за загрязненное озеро в Киеве
Сотрудники Госэкоинспекции Столичного округа рассчитали сумму убытков за загрязнение отходами нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов озера Опечень 5 (озеро Луговое) в Оболонском районе Киева. Счет на 754 тыс. гривен выставили столичному КП “Плесо”, как балансодержателю водоема.
Об этом
Сообщается, что озеро Луговое на пересечении ул. Луговая и Богатырская в Оболонском районе города Киева загрязняли отходами нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов не один год.
Госэкоинспекция провела проверку обращений граждан, по результатам которой составили акт, выдали предписание и привлекли к админответственности должностное лицо по части 1 статьи 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях (“Нарушение правил охраны водных ресурсов”).
Госэкоинспекция предложила киевскому КП “Плесо” добровольно возместить государству 754,752 тыс. гривен убытков.
Киевские экологи подчеркнули, что их цель – “прекратить загрязнение озера Луговое, привлечь к ответственности предприятие, которое незаконно сбрасывает в водоемы отходы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов”.
Отмечается, что Госэкоинспекция сотрудничает с прокуратурой Киева о проведении расследования уголовного производства от 01.08.2019 года № 4201910105000215 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины ( “Нарушение правил охраны вод”).
Ранее
Отметим, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Плесо” (Код ЄДРПОУ: 23505151)
Фото: фейсбук Госэкоинспекции столичного округа