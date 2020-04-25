“Киевводоканал” просят обосновать необходимость закупки коллекторских услуг во время эпидемии коронавируса

ЧАО “АК “Киевводоканал” намеревается закупить коллекторские услуги на сумму 3,65 млн гривен, чтобы уменьшить или ликвидировать задолженность потребителей на сумму 30 млн гривен. При этом из-за эпидемии коронавируса платежеспособность потребителей падает, а столичные власти разрабатывают стратегии реструктуризации и отсрочки платежей за коммунальные услуги.

Об этом идет речь в материале KV Расследование заражения. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (13-19 апреля 2020 года).

Депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) направил обращение гендиректору ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрию Новицкому. Депутат поинтересовался, зачем его предприятие во время карантина решило закупить коллекторские услуги на сумму 3,65 млн гривен.

“7 апреля на сайте государственных закупок РгоZогго ЧАО “АК “Киевводоканал” была размещена информация о закупке коллекторских услуг на сумму 3 млн 650 тыс. гривен. Также отмечается, что за эти деньги коллекторское агентство должно в досудебном порядке поспособствовать уменьшению или погашению задолженностей киевских потребителей в сумме 30 млн гривен”, – говорится в депутатском обращении.

Пабат отметил, что в условиях распространения эпидемии коронавируса значительно уменьшается платежеспособность физических и юридических лиц-потребителей услуг “Киевводоканала”.

Депутат поинтересовался у гендиректора “Киевводоканала”, какова целесообразность проведения такого тендера в то время, когда городские и национальные органы государственной власти разрабатывают стратегии реструктуризации и отсрочки платежей за коммунальные услуги в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

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