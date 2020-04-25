“Киевводоканал” просят обосновать необходимость закупки коллекторских услуг во время эпидемии коронавируса
ЧАО “АК “Киевводоканал” намеревается закупить коллекторские услуги на сумму 3,65 млн гривен, чтобы уменьшить или ликвидировать задолженность потребителей на сумму 30 млн гривен. При этом из-за эпидемии коронавируса платежеспособность потребителей падает, а столичные власти разрабатывают стратегии реструктуризации и отсрочки платежей за коммунальные услуги.
Об этом идет речь в материале
Депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) направил
“7 апреля на сайте государственных закупок РгоZогго ЧАО “АК “Киевводоканал” была размещена информация о закупке коллекторских услуг на сумму 3 млн 650 тыс. гривен. Также отмечается, что за эти деньги коллекторское агентство должно в досудебном порядке поспособствовать уменьшению или погашению задолженностей киевских потребителей в сумме 30 млн гривен”, – говорится в депутатском обращении.
Пабат отметил, что в условиях распространения эпидемии коронавируса значительно уменьшается платежеспособность физических и юридических лиц-потребителей услуг “Киевводоканала”.
Депутат поинтересовался у гендиректора “Киевводоканала”, какова целесообразность проведения такого тендера в то время, когда городские и национальные органы государственной власти разрабатывают стратегии реструктуризации и отсрочки платежей за коммунальные услуги в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
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