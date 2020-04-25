На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)

На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)

Сотрудники прокуратуры Киева, Госбюро расследований и СБУ разоблачили лесничего ГП “Фастовское лесное хозяйство”, которого подозревают в незаконной продаже дерева. По мнению правоохранителей, он незаконно продал 30 кубометров древесины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

“За денежные средства в сумме 195 тыс. гривен лесничий реализовал в обход конкурсной процедуры 30 куб.м. деловой древесины и обеспечивал ее беспрепятственное вывоз с территории лесохозяйства”, – сказано в сообщении.

Лесничего задержали с полученными деньгами после отгрузки древесины на территории Фастовского района Киевской области.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее KV сообщала, что сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого района остановили грузовик со спиленной древесиной. Водитель не предоставил полицейским никаких разрешительных документов на вырубку и транспортировку древесины.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)
На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)
На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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