На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)
Сотрудники прокуратуры Киева, Госбюро расследований и СБУ разоблачили лесничего ГП “Фастовское лесное хозяйство”, которого подозревают в незаконной продаже дерева. По мнению правоохранителей, он незаконно продал 30 кубометров древесины.
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“За денежные средства в сумме 195 тыс. гривен лесничий реализовал в обход конкурсной процедуры 30 куб.м. деловой древесины и обеспечивал ее беспрепятственное вывоз с территории лесохозяйства”, – сказано в сообщении.
Лесничего задержали с полученными деньгами после отгрузки древесины на территории Фастовского района Киевской области.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева