На Киевщине задержали подозреваемого в незаконной продаже древесины лесничего (фото)

Сотрудники прокуратуры Киева, Госбюро расследований и СБУ разоблачили лесничего ГП “Фастовское лесное хозяйство”, которого подозревают в незаконной продаже дерева. По мнению правоохранителей, он незаконно продал 30 кубометров древесины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

“За денежные средства в сумме 195 тыс. гривен лесничий реализовал в обход конкурсной процедуры 30 куб.м. деловой древесины и обеспечивал ее беспрепятственное вывоз с территории лесохозяйства”, – сказано в сообщении.

Лесничего задержали с полученными деньгами после отгрузки древесины на территории Фастовского района Киевской области.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее KV сообщала, что сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого района остановили грузовик со спиленной древесиной. Водитель не предоставил полицейским никаких разрешительных документов на вырубку и транспортировку древесины.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева