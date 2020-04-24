Снижение учетной ставки поможет Минфину продать ОВГЗ банкам, — инвестбанкир

Снижение НБУ учетной ставки направлено на снижение доходности депозитных сертификатов Нацбанка. Это в свою очередь приведет к активной покупке банками ОВГЗ. Такое мнение на своей странице в фейсбук высказал управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

По мнению Наймана, снижение учетной ставки НБУ с 10% до 8% не приведет к снижению ставок по кредитам. «Учетная ставка НБУ в первую очередь направлена на снижение доходности по депозитным сертификатам для коммерческих банков (их доходность упала с 8% до 6%)», — пояснил он.

Сейчас, рассказал Найман, банки держат в депозитных сертификатах более 136 млрд грн., хотя в 2018-2019 годах размещали в них около 50-60 млрд грн. «То есть 70-80 млрд грн банки смогут направить на покупку краткосрочных ОВГЗ, ведь при необходимости они могут рефинансироваться в НБУ под 10% годовых», — считает эксперт.

Таким образом снижение учетной ставки должно помочь Минфину профинансировать дефицит госбюджета.

С размещением ОВГЗ проблемы

С финансированием бюджета есть серьезные проблемы. В марте план по наполнению доходной части госказны не выполнили на 10,4% — собрали только 87,8 млрд грн.

В апреле недовыполнение по доходам может быть еще серьезней. Ведь карантин будет действовать весь месяц, а не половину, как в марте.

Весной этого года Министерство финансов четыре раза объявляло о проведении аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, однако отменяло их.

Между тем, в ближайшие 2 месяца Минфину понадобятся значительные средства в гривне и долларе.

В мае и июне нужно погасить 29 млрд грн гривневых ОВГЗ. Также предполагаются значительные выплаты по валютному госдолгу — суммарно $3,2 млрд ($1,9 млрд в мае и $1,3 млрд в июне).

Кроме того в последние месяцы нерезиденты начали продавать ОВГЗ. За март их портфель сократился на 7,6 млрд грн, а в апреле — еще на 7,39 млрд. На 24 апреля он составлял 113,6 млрд грн.