В Налоговой заявили, что поступления от НДС выросли на 5%. Рада это проверит

Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна проверить заявления экс-министра финансов Игоря Уманского о том, что из-за «схем» Налоговая недосчитывает в бюджет миллиарды гривен. В Налоговой заявили, что поступления налогов, наоборот, выросли.

В Налоговой заявили, что поступления от НДС выросли на 5%. Рада это проверит
Фото: agronews.ua

Что проверит комиссия

За создание комиссии 24 апреля проголосовало 324 народных депутата. Комиссия должна расследовать, действительно ли с помощью «скруток» по налогу на добавленную стоимость (НДС) в бюджет недосчитывались миллиарда гривен доходов. Также комиссия должна проанализировать деятельность нового руководства ГНС и ДМС.

В чем обвинили ГНС

Заявления о том, что руководство Налоговой способствует уклонению от уплаты НДС сделал бывший глава Минфина Игорь Уманский сразу после своей отставки с должности, на которой он пробыл меньше месяца.

Что говорят в Налоговой

В ответ на эти обвинения в Государственной налоговой службе, напротив, заявили, что поступления от НДС в бюджет выросли на 5,3%.

«Без учета НАК Нафтогаз Украины, Укргаздобыча, Укртрансгаз, ПАО «Укрнафта» по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн НДС, что на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году», — сообщают в ГНС.

Глава ГНС Сергей Верланов заявил, что схемы по уклонению от уплаты НДС сейчас «минимизированы».

«Несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя будет получать возмещение», — отметил председатель ГНС.

Ранее сообщалось

  • В 2019 году бизнесу возместили 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 15,4% больше, чем в 2018 году.

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