На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен

В отделениях Новой почты появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен. Об этом сообщает Страна.ua.

На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен
Фото: rau.ua

Как было ранее

Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.

Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тысяч гривен, сотрудник Новой почты будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.

Каких операций это касается

Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.

С чем связаны изменения

Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По словам авторов документа, он может испортить жизнь «схемщикам», закрыв ряд законодательных пробелов.

Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.

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