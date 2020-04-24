На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен

В отделениях Новой почты появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен. Об этом сообщает Страна.ua.

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Как было ранее

Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.

Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тысяч гривен, сотрудник Новой почты будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.

Каких операций это касается

Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.

С чем связаны изменения

Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По словам авторов документа, он может испортить жизнь «схемщикам», закрыв ряд законодательных пробелов.

Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.