НБУ расширил сроки рефинансирования банков. Первый аукцион планируют на следующей неделе
Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, а именно, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней. Об этом
Первый тендер с продленным сроком рефинансирования состоится в следующий четверг.
Залоговый пул
Расширен также перечень приемлемого залога для привлечения банками кредитов рефинансирования.
До залогового пула могут быть включены:
- корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии
- муниципальные облигации.
Также эти же бумаги можно будет использовать для осуществления операций репо с Национальным банком.
В обоих случаях решение относительно включения этих активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления Национального банка после проведения анализа активов.
Что это дает бизнесу
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Такие изменения направлены прежде всего на поддержание достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые негативно влияют на деловую активность и настроения бизнеса и граждан.
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Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.
Изменения утвержденные постановлениями правления Национального банка
Детали долгосрочного рефинансирования банков
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Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.
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Она будет определяться как учетная ставка Нацбанка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.
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При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.
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Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.
Предыстория
В марте Национальный банк заявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.
С 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Регулятор каждую пятницу проводит тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования.