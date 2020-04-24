НБУ расширил сроки рефинансирования банков. Первый аукцион планируют на следующей неделе

Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, а именно, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Первый тендер с продленным сроком рефинансирования состоится в следующий четверг.

Залоговый пул

Расширен также перечень приемлемого залога для привлечения банками кредитов рефинансирования.

До залогового пула могут быть включены:

корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии

муниципальные облигации.

Также эти же бумаги можно будет использовать для осуществления операций репо с Национальным банком.

В обоих случаях решение относительно включения этих активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления Национального банка после проведения анализа активов.

Что это дает бизнесу

Такие изменения направлены прежде всего на поддержание достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые негативно влияют на деловую активность и настроения бизнеса и граждан.

Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.

Изменения утвержденные постановлениями правления Национального банка №53 от 23 апреля 2020 года . Они вступают в силу 27 апреля 2020 года.

Детали долгосрочного рефинансирования банков

Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.

Она будет определяться как учетная ставка Нацбанка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.

При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.

Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

Предыстория

В марте Национальный банк заявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

С 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Регулятор каждую пятницу проводит тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования.