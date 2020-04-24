Суд стал на сторону НБУ в деле по банкротству банка Новый

Национальный банк частично выиграл дело в Верховном суде, в котором бывшие владельцы банка Новый оспаривали решение НБУ о его банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Постановление суда

Верховный суд согласился с позицией НБУ, суды предыдущих инстанций, принимая решение о незаконности признания банка Новый банкротом, нарушали дисертационность полномочий Нацбанка.

Само же дело Верховный суд отправил на повторное слушание в суд первой инстанции.

Предыстория

Национальный банк признал банк Новый неплатежеспособным 13 июля 2017 года. Основанием для такого решения было уменьшение размера регулятивного капитала банка ниже одной трети от минимального уровня.

Акционер банка Государственное предприятие «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля» в январе 2018 года обратилось в Окружной админсуд города Киева с иском к Нацбанку.

Истец указал, что Национальный банк противоправно отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности банка Новый и принял решение о его отнесении к категории неплатежеспособных.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца. Не согласившись, Нацбанк обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе Нацбанк отметил, что суды первой и апелляционной инстанций допустили вмешательство в дискреционные полномочия регулятора, поскольку принимать решение о согласовании или отказе в согласовании плана прекращения банковской деятельности является полномочием Нацбанка.

Национальный банк также отметил, что суды предыдущих инстанций не дали правовой оценки тому, что акционер нарушил свою обязанность по докапитализации банка Новый до установленного законодательством уровня, что привело к неплатежеспособности банка.