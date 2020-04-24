"Новая почта" начала доставлять посылки из Китая поездом

Весь путь занял 15 дней - 13 дней до Варшавы и два дня в Киев.

В среду, 22 апреля, в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с партией посылок из Китая весом 4 тонны.

Об этом сообщается на сайте "Новой почты".

"Новая почта Глобал" открыла еще один путь доставки посылок с китайской торгового площадке AliExpress в Украину - поездом. 22 апреля 2020 из Китая в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с первой партией посылок весом 4 тонны. В нем находились 8888 отправлений для клиентов "Новой почты". Весь путь занял 15 дней, что в два раза быстрее аналогичных перевозок на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд преодолевает путь из Гуанчжоу в Варшаву за 13 дней. Оттуда контейнер едет в Киев наземным транспортом и это еще дополнительно два дня.

"Ключевое преимущество железной дороги - четкий маршрут: поезда движутся по расписанию без отклонений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Новая почта" вместе с китайской компанией Cainiao запустила доставку посылок чартерными грузовыми рейсами.

В марте компания также ввела услугу бесконтактной доставки из-за карантина.