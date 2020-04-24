Нужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, – и.о. главы НАЭК Энергоатом

Причиной кризисной ситуации называется искусственный приоритет в оплате, который на энергорынке имеют производители более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии.

Нужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, – и.о. главы НАЭК Энергоатом
Фото: Л.Кучер

НАЭК «Энергоатом» несет убытки в связи с искусственными ограничениями производства дешевой электроэнергии. Об этом сообщил и.о. главы НАЭК «Энергоатом» Петр Котина в интервью "Цензору".

«Мы сюда пришли, чтобы прекратить уже делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, которая поддерживает экономику и которая обеспечивает самую дешевую электроэнергию, – заявил Петр Котина. - Мы не можем выполнить производственный план, план модернизации. В марте мы получили 2,2 миллиарда - а собственных обязательных платежей у нас 3,2 миллиарда».

Причиной кризисной ситуации и.о. главы НАЭК «Энергоатом» считает искусственный приоритет в оплате, который на энергорынке имеют производители более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии.

«Я был генеральным директором до недавнего времени на самой большой Запорожской атомной станции. Себестоимость электроэнергии там 37 копеек за 1 киловатт/час. На Хмельницкой станции у нас себестоимость выше – 64 копейки за 1 киловатт/час .В среднем электроэнергия НАЭК продается на энергорынке по цене 65-70 копеек. Для сравнения себестоимость электроэнергии на теплоэлектростанции примерно по 1,20 грн . Они не могут дешевле продавать. Зеленая, солнечная электроэнергия продается до 5 грн за 1 киловатт/час, - отметил Петр Котина. - Только 15% нашей электроэнергии на сегодня мы можем продавать по рыночной цене. Остальную нашу электроэнергию посредник использует, в том числе, чтобы оплачивать высокие тарифы для частных энергокомпаний. Государство само себя загнало в убыток. Эта схема против государственных интересов. Это урон всем нашим гражданам, экономике, бюджету».

Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.

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