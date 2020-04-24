Минфин готовит налоговые стимулы для экономики
В Министерстве финансов готовятся ввести ряд налоговых стимулов для экономики, которая пострадала от пандемии коронавирус.
В Министерстве финансов готовятся ввести ряд налоговых стимулов для экономики, которая пострадала от пандемии коронавирус. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Лига.Финансы».
Без налога на прибыль
«Считаю, мы имеем окно возможностей, чтобы создать спектр налоговых стимулов для экономики. Например, скорее всего не увидим налога на прибыль во многих секторах», — заявил Марченко, отвечая на вопрос относительно будущего налоговой реформы, которую предыдущее правительство анонсировал на весну 2020 года.
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По словам министра, правительство будет системно пересматривать налоговую систему Украины. В частности, там рассматривают введение системы, при которой средства, которые бизнес решит реинвестировать в производство, могут освободить от уплаты налога.
Зато Марченко возразил, что Украина может превратиться в новую оффшорную зону: «Я не хотел бы, чтобы Украина была оффшором. Надо строить нормальную налоговую систему, которая позволила бы бизнесу развиваться».
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