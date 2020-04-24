Минфин готовит налоговые стимулы для экономики

В Министерстве финансов готовятся ввести ряд налоговых стимулов для экономики, которая пострадала от пандемии коронавирус.

Минфин готовит налоговые стимулы для экономики
Фото: 24tv.ua

В Министерстве финансов готовятся ввести ряд налоговых стимулов для экономики, которая пострадала от пандемии коронавирус. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Лига.Финансы».

Без налога на прибыль

«Считаю, мы имеем окно возможностей, чтобы создать спектр налоговых стимулов для экономики. Например, скорее всего не увидим налога на прибыль во многих секторах», — заявил Марченко, отвечая на вопрос относительно будущего налоговой реформы, которую предыдущее правительство анонсировал на весну 2020 года.

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По словам министра, правительство будет системно пересматривать налоговую систему Украины. В частности, там рассматривают введение системы, при которой средства, которые бизнес решит реинвестировать в производство, могут освободить от уплаты налога.

Зато Марченко возразил, что Украина может превратиться в новую оффшорную зону: «Я не хотел бы, чтобы Украина была оффшором. Надо строить нормальную налоговую систему, которая позволила бы бизнесу развиваться».

Как власть помогает бизнесу

  • Президент Зеленский подписал законы № 530-IX и №531-IX, направленные на противодействие распространению коронавируса.
  • НБУ попросил банки ввести кредитные каникулы для бизнеса. После завершения карантина банки вместе с бизнесом будут решать, как реструктуризировать накопившиеся долги.
  • До 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок.
  • Всех, кто подает финотчетность, освободили от ответственности за нарушение сроков предоставления на период карантина +90 дней;
  • До 31 мая продлили освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.
  • Кабмин и НБУ получили поручение подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;
  • Также урегулирован вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость.

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