Минфин готовит налоговые стимулы для экономики

«Считаю, мы имеем окно возможностей, чтобы создать спектр налоговых стимулов для экономики. Например, скорее всего не увидим налога на прибыль во многих секторах», — заявил Марченко, отвечая на вопрос относительно будущего налоговой реформы, которую предыдущее правительство анонсировал на весну 2020 года.

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По словам министра, правительство будет системно пересматривать налоговую систему Украины. В частности, там рассматривают введение системы, при которой средства, которые бизнес решит реинвестировать в производство, могут освободить от уплаты налога.

Зато Марченко возразил, что Украина может превратиться в новую оффшорную зону: «Я не хотел бы, чтобы Украина была оффшором. Надо строить нормальную налоговую систему, которая позволила бы бизнесу развиваться».

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