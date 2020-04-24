Интерпайп закупил средства защиты для медиков на 36 млн грн

Интерпайп закупил средства защиты для медиков на 36 млн грн

24 апреля в Киев из Китая прибыла крупная партия средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Это 34,3 тыс. биозащитных костюмов, 23,3 тыс. изоляционных халатов, 66 тыс. респираторов высокого класса защиты, 27 тыс. медицинских хирургических масок. Общий вес поставки – 16 тонн. СИЗ закуплены украинской промышленной компанией Интерпайп и благотворительным фондом "Відродження регіону".

Перечень необходимых для закупки СИЗ компания определяла совместно с областным и городскими штабами противодействия коронавирусу. На закупку этих материалов компания Интерпайп и созданный по ее инициативе фонд "Відродження регіону" направили 36 млн грн. Весь объем поставки будет распределен между больницами Днепропетровской области для защиты медиков от коронавирусной инфекции.

"Мы привозим в Днепропетровскую область тысячи СИЗ высокого класса защиты от одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая. Компания благодарна нашим партнерам, которые помогли организовать и максимально ускорить процесс поставки в условиях тотального дефицита на мировом рынке. Практически 20% заболевших COVID-19 в стране – это медики. Наша задача – защитить медицинский персонал области и помочь закрыть их потребность в средствах защиты", – комментирует Фади Храйбе, генеральный директор Интерпайп.

Уже на следующей неделе средства индивидуальной защиты начнут передавать в больницы Днепра и области. Это не первая партия оборудования и материалов, которые Интерпайп и фонд "Відродження регіону" поставили для опорных медучреждений. Ранее медикам передавали перчатки, шапочки, фартуки, бахилы, защитные очки и щитки, электроотсасыватели, расходные материалы, антисептики и дезинфицирующие средства. Также в апреле ожидаются поставки кислородных концентраторов, бактерицидных излучателей и другого необходимого медоборудования.

Всего промышленная компания Интерпайп совместно с фондами Елены и Виктора Пинчук уже выделила 114 млн грн. на борьбу с коронавирусом в Украине и области.



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