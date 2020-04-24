В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой

Мобильный банкинг Приватбанка перестал работать.

В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой

Мобильный банкинг Приватбанка перестал работать. При попытке зайти в приложение Privat24 возникает надпись «call microservice error» и отсутствует доступ к счетам и платежам.

«На данный момент существуют трудности при отображении списка карт и выписки, а также при проведении платежей в мобильном приложении и Приват24 next. Для проведения платежа рекомендуем перейти по ссылке в полную версию Приват24», — говорится в сообщении службы поддержки.

По состоянию на 19:04 мобильное приложение все еще полноценно не работает. Ориентировочное время устранения неполадок — 20:00.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Зеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУЗеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал ценНа рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен
Минцифры намерено направить €25 млн на "Дию" и развитие мобильного интернета в регионахМинцифры намерено направить €25 млн на "Дию" и развитие мобильного интернета в регионах
Миссия МВФ приступила к работе в КиевеМиссия МВФ приступила к работе в Киеве
На Запорожской АЭС произошел сбой на первом энергоблокеНа Запорожской АЭС произошел сбой на первом энергоблоке
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
На магистральном газопроводе "Газпрома" произошел пожарНа магистральном газопроводе "Газпрома" произошел пожар
"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег
На Славянской ТЭС произошел пожарНа Славянской ТЭС произошел пожар
На Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел разлив нефтиНа Закарпатье из-за незаконной врезки в "Дружбу" произошел разлив нефти
НБУ: военное положение не отразится на работе банковНБУ: военное положение не отразится на работе банков
Последние новости
Подгружаем последние новости