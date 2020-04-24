В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой

Мобильный банкинг Приватбанка перестал работать.

Мобильный банкинг Приватбанка перестал работать. При попытке зайти в приложение Privat24 возникает надпись «call microservice error» и отсутствует доступ к счетам и платежам.

«На данный момент существуют трудности при отображении списка карт и выписки, а также при проведении платежей в мобильном приложении и Приват24 next. Для проведения платежа рекомендуем перейти по ссылке в полную версию Приват24», — говорится в сообщении службы поддержки.

По состоянию на 19:04 мобильное приложение все еще полноценно не работает. Ориентировочное время устранения неполадок — 20:00.