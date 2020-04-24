Промпроизводство резко ускорило падение в марте

Промышленное производство в стране в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с этим же месяцем 2019-го. В то же время в феврале оно упало на 1,5%, в январе — на 5,1%, а в декабре прошлого года — на 7,7%. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Фото: rbc.ua

Резкое падение

С коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте составило 8,6% по сравнению с февралем, когда показатель был 4,1%.

По сравнению с февралем промпроизводство в марте в Украине выросло на 3,6%, но, учитывая количество дней, упало на 1,3%.

В частности, перерабатывающая промышленность в марте упала на 8,5% по сравнению с этим же месяцем годом ранее, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 10%, добывающая промышленность и разработка карьеров — на 4,3%.

Относительно первого квартала 2020 года, то в этот период промышленное производство в стране сократилось на 5,1% по сравнению с этим же периодом 2019-го.

В добывающей промышленности и разработке карьеров оно упало на 4,3%, в обрабатывающей — на 4,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 8,1%.

Предыстория

Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года снизилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года, одновременно в январе аналогичный показатель составлял 5,1%, а в декабре 2019-го – 7,7%.