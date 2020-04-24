Курс валют в Киеве: 24 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 24 апреля 2020 года

Сегодня, 24 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,01 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,00 гривен за доллар, продажи – 27,35 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,27 гривен/доллар, продажа – 27,33 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,00 гривен за евро, продажи – 29,55 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,30 гривен/евро, продажа – 29,38 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,20 гривен за 10 рублей, продажи – 3,66 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,50 гривен за 10 рублей, продажа – 3,55 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Сергей Албул, КиевВласть

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