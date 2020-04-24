Турция повысила пошлины на сталь

Правительство Турции объявило о временном повышении импортных пошлин на широкий сортамент стальной продукции с целью поддержки внутренних производителей, пострадавших от коронавируса.



Как правило, ставка тарифа увеличена на 5 п.п. В частности, для полуфабрикатов она составляет теперь 17%, а для листового проката — 14-20%.



Для компаний, приобретающих стальную продукцию для дальнейшей переработки и экспорта, сохраняется пониженная ставка, размер которой был поднят только на 2 п.п. В частности, для горячекатаного проката, предназначенного для изготовления холоднокатаных рулонов, труб и другой продукции она составит 8-9% против 6-7% ранее.



Новые пошлины вступили в силу с 18 апреля и действуют до 15 июля. Но, по мнению турецких специалистов, их срок действия может быть продлен.



Тем временем, турецкие металлургические компании возобновляют производство после жесткого карантина в первой половине апреля. Так, о частичном восстановлении выпуска заготовки и сортового проката с 21 апреля заявила компания Izmir Demir Celik, совокупные мощности которой составляют 1,5 млн. т стали и 1,4 млн. т стальной продукции в год.