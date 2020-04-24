“Киевводоканал” заказал у “любимого” подрядчика ликвидацию прошлогодней аварии
ЧАО “АК “Киевводоканал” в который раз без проведения конкурса заказало у ЧП “Водолит” ликвидацию аварии. Работы планируют проводить на канализационном коллекторе по ул. Харченко в Дарницком районе столицы, где авария произошла еще в августе 2019 года. За замену 800 погонных метров канализационного коллектора подрядчику заплатят почти 5 млн гривен.
Как стало известно
Тендер провели без конкурса, обосновав это тем, что стоимость работ не превышает 5 млн гривен.
В системе ProZorro опубликован отчет о заключении договора. Согласно ему, работы должны выполнить за 9 недель с момента подписания договора – до 11 июня 2020 года. Остальные детали сделки в опубликованных документах не указаны.
В ЧАО “АК “Киевводоканал”
В рамках ликвидации аварийной ситуации, как рассказали
Предоставить КВ копию договора в ЧАО “АК “Киевводоканал” оказались, сославшись на Закон “
При этом на сайте “Киевводоканала” сообщений об аварии на канализационном коллекторе на ул. Харченко в Бортничах в августе 2019 года и ее ликвидации нет.
Согласно данным аналитической системы
В результате участия в публичных закупках, ЧП заключило 60 договоров на общую сумму более 154 млн гривен. Большая часть подрядов, на сумму 126,8 млн гривен, предприятие получило от “Киевводоканала” (
Ранее
Также в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” без проведения аукциона почти за 3 млн гривен заказало у ООО “Заслав Строй” работы по ликвидации аварийной ситуации на ул. Пушкинская 2-4/7. Речь шла о ремонте дворовой канализационной сети, которая построена в 1952 году и, по данным “Киевводоканала”, пришла в негодность. При этом информация о видах и объемах работ также не была опубликована.
Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал”, напомним, с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)
** ПП “Водоліт” (Код ЄДРПОУ: 36192716)
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