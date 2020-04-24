“Киевводоканал” заказал у “любимого” подрядчика ликвидацию прошлогодней аварии

&ldquo;Киевводоканал&rdquo; заказал у &ldquo;любимого&rdquo; подрядчика ликвидацию прошлогодней аварии

ЧАО “АК “Киевводоканал” в который раз без проведения конкурса заказало у ЧП “Водолит” ликвидацию аварии. Работы планируют проводить на канализационном коллекторе по ул. Харченко в Дарницком районе столицы, где авария произошла еще в августе 2019 года. За замену 800 погонных метров канализационного коллектора подрядчику заплатят почти 5 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 9 апреля 2019 года ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило с ЧП “Водолит” (**) договор на выполнение работ по замене канализационного коллектора на ул. Харченко в Бортничах (Дарницкий район Киева), который был поврежден в результате аварии. Цена договора составила 4,79 млн гривен.

Тендер провели без конкурса, обосновав это тем, что стоимость работ не превышает 5 млн гривен.

В системе ProZorro опубликован отчет о заключении договора. Согласно ему, работы должны выполнить за 9 недель с момента подписания договора – до 11 июня 2020 года. Остальные детали сделки в опубликованных документах не указаны.

В ЧАО “АК “Киевводоканал” KV сообщили, что авария на канализационном коллекторе, диаметром 6 000 мм, на ул. Харченко (построен в 1960 году) произошла 23 августа 2019 года. Обследование показало, что была повреждена, а в некоторых местах полностью разрушена верхняя часть железобетонной трубы канализационного коллектора. Авария произошла вследствии действия корозии.

В рамках ликвидации аварийной ситуации, как рассказали KV в “Киевводоканале”, предусмотрена замена аварийного участка коллектора длиной 800 погонных метров трубы, из которых по состоянию на 21 апреля уже заменено 416,5 метров.

Предоставить КВ копию договора в ЧАО “АК “Киевводоканал” оказались, сославшись на Закон “О доступе к публичной информации”, которым, дескать, не предусмотрено предоставление документов, которые являются результатом двусторонних отношений юридических лиц.

При этом на сайте “Киевводоканала” сообщений об аварии на канализационном коллекторе на ул. Харченко в Бортничах в августе 2019 года и ее ликвидации нет.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧП Водолит” существует с 2008 года. Компания специализируется на строительстве распределительных инженерных объектов. Уставный фонд – 550 гривен. Учредители – Дмитрий Лысенко (он же – руководитель), Михаил Лысенко, Александр Лысенко. 

В результате участия в публичных закупках, ЧП заключило 60 договоров на общую сумму более 154 млн гривен. Большая часть подрядов, на сумму 126,8 млн гривен, предприятие получило от “Киевводоканала” (данные Zакупівлі).

Ранее KV сообщала, что в ноябре 2019 года “Киевводоканал” по переговорной процедуре отдал ЧП “Водолит” 20,7 млн гривен за работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе по ул. Мостицкой. Особенностью этого подряда было то, что работы реально проводились с 22 июля по 19 сентября 2019 года и не факт, что работниками подрядчика, а не силами “Киевводоканала”.

Также в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” без проведения аукциона почти за 3 млн гривен заказало у ООО “Заслав Строй” работы по ликвидации аварийной ситуации на ул. Пушкинская 2-4/7. Речь шла о ремонте дворовой канализационной сети, которая построена в 1952 году и, по данным “Киевводоканала”, пришла в негодность. При этом информация о видах и объемах работ также не была опубликована.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал”, напомним, с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ПП “Водоліт” (Код ЄДРПОУ: 36192716)

Фото: Стройобзор


Инна Арас, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Зеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУЗеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования продлил ликвидацию Банка ПетрокоммерцФонд гарантирования продлил ликвидацию Банка Петрокоммерц
“Киевводоканал” открыл возможность юрлицам платить за водоснабжение онлайн с помощью банковских карточек“Киевводоканал” открыл возможность юрлицам платить за водоснабжение онлайн с помощью банковских карточек
“Киевводоканал” потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра“Киевводоканал” потратит 14,3 млн гривен на услуги частного колл-центра
“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр
В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”В феврале долг жителей столичных многоэтажек за услуги водоснабжения составил более полумиллиарда гривен, - “Киевводоканал”
Подрядчика реконструкции Воронцовского дворца в Крыму оштрафовали за его затоплениеПодрядчика реконструкции Воронцовского дворца в Крыму оштрафовали за его затопление
"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года
В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупцииВ Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции
Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
Последние новости
Подгружаем последние новости