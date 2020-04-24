“Киевводоканал” заказал у “любимого” подрядчика ликвидацию прошлогодней аварии

ЧАО “АК “Киевводоканал” в который раз без проведения конкурса заказало у ЧП “Водолит” ликвидацию аварии. Работы планируют проводить на канализационном коллекторе по ул. Харченко в Дарницком районе столицы, где авария произошла еще в августе 2019 года. За замену 800 погонных метров канализационного коллектора подрядчику заплатят почти 5 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 9 апреля 2019 года ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило с ЧП “Водолит” (**) договор на выполнение работ по замене канализационного коллектора на ул. Харченко в Бортничах (Дарницкий район Киева), который был поврежден в результате аварии. Цена договора составила 4,79 млн гривен.

Тендер провели без конкурса, обосновав это тем, что стоимость работ не превышает 5 млн гривен.

В системе ProZorro опубликован отчет о заключении договора. Согласно ему, работы должны выполнить за 9 недель с момента подписания договора – до 11 июня 2020 года. Остальные детали сделки в опубликованных документах не указаны.

В ЧАО “АК “Киевводоканал” KV сообщили , что авария на канализационном коллекторе, диаметром 6 000 мм, на ул. Харченко (построен в 1960 году) произошла 23 августа 2019 года. Обследование показало, что была повреждена, а в некоторых местах полностью разрушена верхняя часть железобетонной трубы канализационного коллектора. Авария произошла вследствии действия корозии.

В рамках ликвидации аварийной ситуации, как рассказали KV в “Киевводоканале”, предусмотрена замена аварийного участка коллектора длиной 800 погонных метров трубы, из которых по состоянию на 21 апреля уже заменено 416,5 метров.

Предоставить КВ копию договора в ЧАО “АК “Киевводоканал” оказались, сославшись на Закон “ О доступе к публичной информации ”, которым, дескать, не предусмотрено предоставление документов, которые являются результатом двусторонних отношений юридических лиц.

При этом на сайте “Киевводоканала” сообщений об аварии на канализационном коллекторе на ул. Харченко в Бортничах в августе 2019 года и ее ликвидации нет.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ЧП “ Водолит” существует с 2008 года. Компания специализируется на строительстве распределительных инженерных объектов. Уставный фонд – 550 гривен. Учредители – Дмитрий Лысенко (он же – руководитель), Михаил Лысенко, Александр Лысенко.

В результате участия в публичных закупках, ЧП заключило 60 договоров на общую сумму более 154 млн гривен. Большая часть подрядов, на сумму 126,8 млн гривен, предприятие получило от “Киевводоканала” ( данные Zакупівлі).

Ранее KV сообщала, что в ноябре 2019 года “Киевводоканал” по переговорной процедуре отдал ЧП “Водолит” 20,7 млн гривен за работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе по ул. Мостицкой. Особенностью этого подряда было то, что работы реально проводились с 22 июля по 19 сентября 2019 года и не факт, что работниками подрядчика, а не силами “Киевводоканала”.

Также в феврале 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” без проведения аукциона почти за 3 млн гривен заказало у ООО “Заслав Строй” работы по ликвидации аварийной ситуации на ул. Пушкинская 2-4/7. Речь шла о ремонте дворовой канализационной сети, которая построена в 1952 году и, по данным “Киевводоканала”, пришла в негодность. При этом информация о видах и объемах работ также не была опубликована.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал”, напомним, с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ПП “Водоліт” (Код ЄДРПОУ: 36192716)