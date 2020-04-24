Компания Коломойского выиграла в Приватбанке суд на 17,6 миллиона
Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона гривен.
Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона гривен. Об этом
Что постановил суд
Приватбанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллиона гривен долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации Приватбанка. Тогда банк взял в кредит рефинансирования Национального банка. Компания «Арлан» выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.
Предыстория
-
Осенью 2019 года Национальный банк начал требовать у «Арлан» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись выплатить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на Приватбанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанка деньги по кредитам, которые предоставлялись Приватбанку.
-
Приватбанк может обжаловать это решение суда в апелляции.
-
18 сентября 2019 года сообщалось, что суд утвердил мировое соглашение между «Арлан» и НБУ.
-
6 мая 2019 года стало известно, что Национальный банк отсудил у компании «Арлан» недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение суда.
-
28 августа 2019 года компания Коломойского впервые решила заплатить по обязательствам перед Нацбанком: Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и «Никопольским заводом ферросплавов» Коломойского.