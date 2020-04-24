Компания Коломойского выиграла в Приватбанке суд на 17,6 миллиона

Осенью 2019 года Национальный банк начал требовать у «Арлан» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись выплатить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на Приватбанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанка деньги по кредитам, которые предоставлялись Приватбанку.