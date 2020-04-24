Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов

Хозсуд Киева 21 апреля открыл производство по иску кипрской компании Opalcore Ltd к Ощадбанку о взыскании 689,5 млн грн. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает Finbalance.

Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов
Фото: mind.ua

Суть иска

Свой иск Opalcore Ltd обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.

Что известно о Opalcore Ltd

  • Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.

Предыстория

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.

Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore — около $20 млн.

В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.

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