Мировой спрос на алюминий вырос на 4,1%

Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в январе-феврале 2020 года мировой рынок первичного алюминия продемонстрировал профицит в 684 тыс. тонн (в 2019 году этот показатель составил 492 тыс. тонн).



Спрос на первичный алюминий за первые 2 месяца года достиг уровня в 10,4 млн. тонн, что на 411 тыс. тонн или 4,1% больше аналогичного периода 2019 года.



Производство первичного алюминия за указанный период увеличилось на 8,3% в годовом соотношении. На долю КНР в общем объёме пришлось 6,062 млн. тонн, на данный момент это около 55% мирового производства. Страны ЕС улучшили показатели на 0,9%, NAFTA - на 3,5%.



В течение февраля 2020 года мировое производство первичного алюминия составило 5,539 млн. тонн, потребление - 5,144 млн. тонн.